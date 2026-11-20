لم يكن متوقعاً أن يتحول مشهد للفنان العراقي ماجد المهندس وهو فاقد للوعي داخل غرفة العناية المركزة إلى محور صدام واسع حول حدود الخصوصية وأخلاقيات التداول الرقمي، إذ كشف تسريب مقطع مصور وصورة له وسط الأجهزة الطبية عن كواليس حساسة تضاعف القلق على صحته وتفتح باب الأسئلة حول ما جرى خلف الكواليس.

تبدأ خبايا القصة بوعكة قلبية مفاجئة داهمت نجم الغناء، واستدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى للخضوع لقسطرة في شرايين القلب، وهو التطور الصحي الذي فرض تعليق حفلاته الجماهيرية وأنشطته الفنية المنتظرة، وأثار حالة من الترقب الشديد لدى جمهوره في مختلف الدول العربية.

غير أن تسريب المقطع الذي أظهره مستلقياً على سرير المرض وهو محاط بالمعدات الطبية فجّر انقساماً حاداً بين المتابعين، ففي الوقت الذي حاول فيه البعض تفسير ما نُشر بأنه ربما جاء بدافع الطمأنة، قوبل هذا التبرير برفض من الجهة المقابلة لأن المشهد ضاعف من حدة القلق والحزن بدلاً من تخفيف وطأتهما.

ويتعمق الجدل حول نشر مثل هذه اللقطات، إذ يرى منتقدون أن تحويل لحظات الضعف المرضي إلى مادة للانتشار والبحث عن التفاعل السريع يضع خصوصية النجوم وكرامتهم في مهب سباق رقمي لا يراعي الأبعاد الإنسانية.

وفي قلب هذا الجدل المهني والأخلاقي، أوضح استشاري أمراض الباطنة بالقاهرة الدكتور محسن العبد أن صون كرامة المريض وسرية بياناته الصحية يمثلان أساساً لا يقبل التهاون في آداب الطب، مؤكداً أن تصوير المرضى أو تداول صورهم دون موافقة صريحة أو إذن كتابي يُعد انتهاكاً واضحاً لحقهم في الخصوصية ومخالفة صريحة للضوابط المهنية.