تجدد الجدل حول مصير مقبرة الفنان المصري الراحل أحمد مظهر، بعد تداول أنباء عن هدمها ضمن أعمال إزالة بعض المدافن في القاهرة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين محبيه بشأن حقيقة ما حدث.

ونفت محافظة القاهرة هدم مقبرة الفنان الراحل أحمد مظهر، مؤكدة في بيان رسمي أنها لا تزال قائمة في موقعها ولم تتعرض لأي أعمال إزالة، وذلك رداً على أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت هدمها.

بيان رسمي يحسم الجدل

ودعت محافظة القاهرة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر معلومات المتعلقة بالمقابر، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة، تجنباً لتداول معلومات غير صحيحة.

وجاء التوضيح الرسمي بعد تفاعل واسع مع الأنباء المتداولة، خصوصاً بين محبي الفنان الراحل والمهتمين بالحفاظ على المواقع المرتبطة برموز الفن والثقافة المصرية.

إعادة ملف إزالة المقابر التاريخية

وتأتي الشائعة في ظل الجدل المستمر حول إزالة عدد من المقابر التاريخية بالقاهرة خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع تطوير الطرق وإنشاء محاور مرورية جديدة.

وأثارت هذه الأعمال اعتراضات مهتمين بالتراث، نظراً لما تحمله بعض المدافن من قيمة تاريخية ومعمارية، فضلاً عن ارتباطها بشخصيات بارزة في التاريخ المصري، وما تمثله من شواهد معمارية توثق مراحل مختلفة من تاريخ القاهرة.

وأعادت الأنباء المتداولة بشأن مقبرة أحمد مظهر النقاش حول سبل الحفاظ على المدافن التاريخية المرتبطة برموز الفن والثقافة، قبل أن تحسم محافظة القاهرة حقيقة الأمر بتأكيدها عدم إزالة المقبرة.