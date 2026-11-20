يخوض الفنان المصري فتحي عبد الوهاب تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «عالم افتراضي»، الذي يتناول التحولات التي طرأت على العلاقات الأسرية والاجتماعية بفعل التطور التكنولوجي، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على طريقة تفكير الأجيال الجديدة، في ظل اتساع المسافة بين الآباء وأبنائهم من جيل «زد».

ويشارك في بطولة العمل محمد علاء، ونهى عابدين، ومغني الراب المصري فليكس، إلى جانب جودي مسعود ومالك عماد وعدد من الفنانين الشباب والوجوه الجديدة.

صدام بين جيلين

ويرصد المسلسل مجموعة من العلاقات الإنسانية المتشابكة، من خلال شخصيات تختلف في أعمارها وخلفياتها الاجتماعية، وتجمعها تساؤلات حول مدى معرفة أفراد الأسرة بعضهم ببعض، وقدرة كل جيل على استيعاب عالم الآخر.

وتتصاعد الأحداث عبر مواقف تكشف تأثير الحياة الرقمية على الروابط الإنسانية، وما تفرضه من تحديات على التواصل والتفاهم داخل الأسرة، في إطار يجمع بين الإثارة والدراما الاجتماعية، مع التركيز على الجوانب النفسية للشخصيات والقرارات التي تتخذها.

فريق العمل

المسلسل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج سالي والي، ويجمع مجموعة من الفنانين، ومن المقرر عرضه عبر منصة يانغو بلاي خلال الفترة القليلة المقبلة وسط ترقب وحماس الجمهور.

آخر أعماله

وكان شارك فتحي عبد الوهاب سابقاً في موسم رمضان الماضي لعام 2026 من خلال مسلسل «المداح 6»، الذي جسد خلاله شخصية «سميح الجلاد»، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً، بمشاركة حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وحمزة العيلي ومفيد عاشور وعلاء مرسي.

وتألف المسلسل من 30 حلقة، وضم في قائمة أبطاله خالد أنور وعفاف رشاد وجمال عبد الناصر وفاتن سعيد، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.