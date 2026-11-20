تراجعت أسعار الذهب اليوم، متجهة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر القادم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3607.47 دولارات للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.1% إلى 3608.60 دولارات للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 42.74 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1343.47 دولاراً، فيما تراجع البلاديوم بالنسبة ذاتها إلى 908.04 دولارات.