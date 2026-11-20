وسط موجة من الأنباء المتداولة حول تحرك المستشار مرتضى منصور بـ140 بلاغاً ضد الفنانة إلهام شاهين، خرجت الأخيرة عن صمتها لتوضح حقيقة ما يُثار على الساحة، كاشفة موقفها الحاسم من مسار المواجهة القضائية بينهما بالتزامن مع اقتراب أولى جلسات محاكمته، ومفاجآت أعمالها السينمائية المرتقبة.

وفي ردها المباشر على ما تردد بشأن تقديم 140 بلاغاً ضدها، حسمت إلهام شاهين الجدل مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي يفيد بوجود بلاغات مقدمة ضدها لا من مرتضى منصور ولا من أي جهة أخرى.

وأضافت الفنانة المصرية أنه لم يجرِ إبلاغها رسمياً بأي استدعاء للتحقيق سواء من نقابة المهن التمثيلية أو من أي جهة مختصة، مشددة على أن كل ما يُتداول في هذا الإطار لم يترجم بالنسبة إليها إلى إجراء رسمي معلن، وأنها تتمسك بموقفها وتنتظر كلمة القضاء دون تراجع.

وفي تطور لافت على خط الأزمة، تزامن حديث إلهام شاهين مع قرار نيابة الشؤون الاقتصادية إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة السب والقذف والتشهير بها، حيث تحدد يوم 3 ديسمبر موعداً لانعقاد أولى جلسات نظر القضية، وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدمت به الفنانة إلى النيابة العامة والشكوى المرفوعة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تصريحات ومنشورات رأت فيها إساءة بالغة لها.

وبعيداً عن أروقة المحاكم، كشفت إلهام شاهين عن انتهائها من تصوير فيلمها الجديد «حين يكتب الحب» وانتقاله إلى مرحلتي المونتاج والمكساج تمهيداً لعرضه في دور السينما، وأشارت إلى احتمالية مشاركته في مهرجان دولي كبير مثل مهرجان برلين السينمائي الدولي قبل طرحه تجارياً، وهو عمل رومانسي يجمع قصص حب وتحديات بمشاركة أحمد الفيشاوي ودرة ومعتصم النهار وجميلة عوض وسوسن بدر وريم مصطفى وشيري عادل، والعمل من تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني أبو العينين.

كما تستعد إلهام شاهين لخوض تجربة مختلفة في فيلم «الحافي»، حيث تؤدي دور «عزيزة»، السيدة الشعبية الثرية صاحبة النفوذ الواسع، ضمن حبكة تمزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية وتغوص في كواليس عالم الدجل والشعوذة.