انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية التداولات اليوم، وتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس الماضي، مع استمرار الفتور في الرهانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد أن فشل الاكتتاب العام الضخم لشركة أنثروبيك في تحسين ثقة المستثمرين في هذا القطاع.



علامة فارقة



وتصدر المؤشر داكس الألماني، الذي انخفض 1.3%، الخسائر في أوروبا مع استمرار إحجام المستثمرين عن شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.



وبلغت قيمة شركة أنثروبيك، التي بدأ تداول أسهمها بعد إغلاق الأسواق الأوروبية، نحو تريليوني دولار في أول يوم تداول لها في بورصة ناسداك؛ مما يمثل علامة فارقة في قطاع الذكاء الاصطناعي ويختبر إقبال المستثمرين على هذه التكنولوجيا.



تلاشي الحماس



وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% إلى 631.89 نقطة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تزيد على 4.5%، وهي الأكبر منذ التراجع 5.5% في الأسبوع المنتهي في السادس من مارس الماضي.



ومع ذلك، تلاشى الحماس الذي بثه هذا الطرح مع استمرار التداول، إذ بقيت تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كان الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد مناسبة.



ترقب البيانات



وتراجعت الأسهم المرتبطة بقطاع الرقائق الإلكترونية، بأكثر من 4%.



ويترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك الأرقام الأولية لثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر نوفمبر الجاري في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن التوقعات الاقتصادية للمنطقة.