بحث وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه وزير البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي في جمهورية تركيا مراد كوروم، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، سُبل تعزيز التعاون في مجالات العمل المناخي.

نتائج متوازنة

واستعرض الجانبان مستجدات المؤتمر، والجهود الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس، بما يراعي الظروف الوطنية للدول، ويُسهم في الوصول إلى نتائج متوازنة وشاملة.