تسلط وزارة الإعلام الضوء، الأحد القادم، على أبرز محطات التحول الرقمي في المملكة، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، لاستعراض ما تحقق منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 وصولًا إلى تحقيق مراكز متقدمة عالميًا في الخدمات والحكومة الرقمية.

ويستعرض محافظ هيئة الحكومة الرقمية مسيرة التطوير الرقمي التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، والمرتكزات التي أسهمت في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل خمس حكومات رقمية على مستوى العالم؛ وفق مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI).

كما يتناول المؤتمر أبرز المبادرات الرقمية والتحولات التقنية التي انعكست على الخدمات الحكومية، وسهّلت وصول المستفيدين إلى الخدمات الإلكترونية بكفاءة وسرعة، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسيجيب المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر عن أسئلة الإعلاميين والصحفيين بشكل مباشر، فيما أُتيحت للجمهور فرصة المشاركة وطرح الاستفسارات عبر منصة المركز الإعلامي الافتراضي.

ومن المقرر أن يُبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية ومنصة (MBC شاهد)، إضافة إلى الحسابات الرسمية لوزارة الإعلام على منصات التواصل الاجتماعي، بما يتيح متابعة واسعة لمضامينه ومخرجاته.