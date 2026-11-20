أحبط جمرك ميناء ضباء ست محاولات لتهريب 2,305,695 حبة من مادة الأمفيتامين المخدر، بعد اكتشافها مخبأة بطرق احترافية داخل إرساليات واردة إلى المملكة، فيما أُلقي القبض على مستقبِل المضبوطات داخل البلاد.

وجاءت عمليات الضبط في ميناء ضباء، عقب وصول ست شاحنات إلى المملكة وخضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة، بما في ذلك الفحص عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية المستخدمة لتعزيز الرقابة على المنافذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أن عمليات الكشف أسفرت عن العثور على أكثر من 2.3 مليون حبة أمفيتامين مخبأة داخل تجويفات طوب إسمنتي محمول على الشاحنات، في محاولة لتمويه المضبوطات وإدخالها إلى المملكة. وأضاف أن الجهات المختصة استكملت الإجراءات اللازمة عقب الضبط، بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ما أسفر عن القبض على مستقبِل الشحنات داخل المملكة.

وأكد الحربي أن الهيئة تواصل تشديد الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات عبر جميع المنافذ، والتصدي لمحاولات التهريب بمختلف أساليبها، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز أمن المجتمع وحمايته من المخدرات والممنوعات. وأشار إلى أن هذه الجهود تُنفذ بالتكامل مع وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بما يسهم في إحباط محاولات تهريب الآفات الخطرة قبل وصولها إلى مستهدفيها.

ودعا المتحدث الرسمي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب عبر الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات الجمركية من خلال القنوات المخصصة لذلك، مؤكدًا أن البلاغات تعامل بسرية تامة، مع منح مكافآت مالية للمبلّغين عند ثبوت صحة المعلومات المقدمة.