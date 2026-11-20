ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفاً لنظام البيئة، بعد رصد مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالمحافظة على الغطاء النباتي، واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية المقررة.

ووقعت المخالفة داخل محمية طويق الطبيعية، حيث أقدم المخالف على إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك، في مخالفة للأنظمة والتعليمات الهادفة إلى حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي استمرار جهودها في متابعة المخالفات التي تمس البيئة والغطاء النباتي، وتعزيز الالتزام بالأنظمة داخل المحميات والمناطق الطبيعية.

وأوضحت أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها داخل الغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال.

ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.