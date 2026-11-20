أقر مجلس شؤون التعليم العام ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام، بناءً على نظام التعليم العام. وتضع هذه الضوابط إطاراً منظماً لإسناد المهام والخدمات التعليمية وغير التعليمية، وإدارة أو تشغيل أو تطوير أو استثمار المؤسسات والأصول التعليمية كلياً أو جزئياً، بمقابل أو دونه، مع بقاء ملكية الأصول للوزارة واحتفاظها بصلاحيات التنظيم والإشراف والرقابة.

ماذا يشمل الإسناد وما هي أبرز الضمانات؟

تفتح الضوابط الباب أمام مشاركة القطاع الخاص (بما في ذلك المستثمر الأجنبي) والقطاع غير الربحي، وتنص على جملة من الضوابط الجوهرية لضمان الجودة وحماية المستفيدين:

بقاء الملكية والرقابة للوزارة: لا ينقل الإسناد ملكية الأصول التعليمية، وتظل الوزارة صاحبة الصلاحية في وضع السياسات والمناهج والرقابة والتقويم والتدخل عند تدني الأداء أو وجود خطر يمس جودة التعليم أو استمراريته.

حماية الطالب وعدم تحميله رسوماً على الخدمة الممولة: لا يُحمَّل المستفيد أي مقابل عن الخدمة التعليمية الممولة من الوزارة أو أي جزء منها، ولا يُعد من الخدمات الاختيارية ما يلزم الطلبة ذوي الإعاقة وفق احتياجاتهم، مع مراعاة ذوي الإعاقة والموهوبين والفئات الأشد حاجة.

مساءلة الشريك وربط المقابل بالأداء: يقابل الاستقلالية التشغيلية الممنوحة للشريك في النماذج المعتمدة مساءلة واضحة عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية ومؤشرات الأداء، مع ربط المقابل والحوافز بمستوى الأداء والمخرجات المحققة.

تمكين القطاع غير الربحي بشروط واضحة: تتيح الضوابط تقسيم الفرص أو تجميعها بما يلائم قدرات الكيانات غير الربحية دون اشتراط متطلبات مالية أو فنية تزيد عن طبيعة الخدمة وحجمها، شريطة أن يكون الكيان مرخصاً أو مسجلاً، وأن يضم النشاط التعليمي أو التربوي ضمن أغراضه المعتمدة، مع توافر القدرة التشغيلية والحوكمة وعدم صدور قرار بحله أو إيقاف نشاطه أو تعليق ترخيصه.

المدارس والأصول التعليمية والمستثمر الخاص

تحدد الضوابط مسارات واضحة لإدارة وتشغيل المدارس والمرافق والاستثمار في الأصول التعليمية:

إدارة وتشغيل المدارس والكوادر الحكومية: يجوز إسناد إدارة مؤسسة تعليمية حكومية أو تشغيلها كلياً أو جزئياً، مع التزام الشريك بالمنهج الوطني والخطة الدراسية ومعايير المعلم والرخص المهنية وحماية الطالب وبياناته. كما يجوز للمشغل الاستفادة من الكوادر الحكومية وفق آلية تعتمدها الوزارة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشرط الحصول على موافقة الموظف الكتابية المسبقة، وبقاء علاقته الوظيفية بالوزارة دون المساس بحقوقه ومساره الوظيفي، وتقليل التغيير أثناء العام الدراسي، دون تحميل الوزارة تكلفة إضافية على تكلفتها القائمة.

استثمار الأصول خارج أوقات التعليم: تشمل نماذج الاستثمار إنشاء أو تطوير أو صيانة المرافق، والانتفاع بالأصول أو مساحاتها غير المستغلة أو استخدامها تجارياً أو مجتمعياً خارج أوقات التعليم وفي العطل، دون الإخلال بسلامة العملية التعليمية أو احتياجاتها المستقبلية، ودون نقل ملكية الأصول التعليمية الذي يخضع لنظام التخصيص وأحكام عقارات الدولة.

المؤسسات التعليمية الخاصة: لا يغني دخول مؤسسة تعليمية خاصة في شراكة عن متطلبات ترخيصها والرقابة عليها، وتُعدّ سجلاتها لدى الوزارة (بما فيها من مخالفات وجزاءات وتقويم) ضمن معايير التأهيل، كما يُعدّ إلغاء ترخيصها أو إيقافه أو عدم تجديده من حالات التعثر.

ماذا يحدث عند التعثر وكيف تُدار العقود القائمة؟

تُلزم الضوابط بأن تتضمن كل شراكة ذات أثر مباشر على المستفيد أو العملية التعليمية خطة معتمدة لاستمرارية الخدمة والتعامل مع التعثر أو الانتهاء المبكر، بحيث لا يؤدي تعثر الشريك أو انتهاء العلاقة التعاقدية إلى انقطاع الخدمة التعليمية أو الإضرار بحقوق المستفيدين.

وفي حال ظهور مؤشرات التعثر أو وقوعه، تملك الوزارة اتخاذ ما يلزم لاستمرارية الخدمة، مثل طلب خطة تصحيحية، أو زيادة الرقابة، أو تعليق التوسع، أو الاستعانة بمشغل بديل وفق الأنظمة ذات العلاقة، مع التزام الشريك عند انتهاء العلاقة بتسليم الأصول والبيانات والسجلات والأعمال وفق العقد.

أما العقود والشراكات والبرامج القائمة قبل العمل بهذه الضوابط فتستمر وفق أحكامها إلى نهاية مددها، وتُوفَّق حوكمتها وتقاريرها خلال سنة من العمل بالضوابط بما لا يمس حقوق الشريك التعاقدية، ولا تُجدد ولا يُوسَّع نطاقها إلا وفقاً لهذه الضوابط، على أن تُنشر وتُراجع كل سنتين أو كلما دعت الحاجة.