توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقات جديدة لتخفيف القيود على تجارة الأغذية وتعزيز تنقل الشباب وربط أنظمة تداول حصص الانبعاثات، في خطوة تستهدف إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام بالاتفاقات، واصفاً إياها بأنها «تاريخية»، وذلك خلال لقاء جمعه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بروكسل.



إتاحة فرص جديدة



وأضاف بيرنام أن بريطانيا وأوروبا تتشاركان القيم والمصالح، وأن الاتفاقات ستسهم في خفض التكاليف والحفاظ على الأسعار عند مستويات أقل، إلى جانب إتاحة فرص جديدة أمام الشباب. وأشار إلى أن تحليلاً أجرته وزارة الخزانة البريطانية يشير إلى أن الاتفاقات قد تضيف ما يصل إلى 0.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، مقارنة بتصريحات سابقة قدرت مساهمة هذه الاتفاقيات في الاقتصاد البريطاني بنحو 0.4%.