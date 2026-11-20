حذر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من أن الكونغرس الأمريكي قد يتجه نحو إغلاق حكومي قبل عيد الميلاد، إذ تهدد الانقسامات بشأن الحرب على إيران وطلب الرئيس دونالد ترمب تخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الدفاع (البنتاغون) بعرقلة أي اتفاق تمويل.

ولم يتبق للمشرعين سوى ثلاثة أسابيع فقط للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار عمل الوكالات الاتحادية بعد 11 ديسمبر القادم، وهو الموعد الذي ينتهي فيه التمويل الحالي.



فجوة واسعة



ومع اقتراب عطلة عيد الشكر التي تستمر أسبوعاً، لا تزال الفجوة واسعة بين الحزبين، وخاصة في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعد، إذ يتطلب إقرار حزمة تمويل الحصول على 60 صوتاً. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون للصحفيين: «هذا الأسبوع الشعب الأمريكي لا يحتاج إلى إغلاق حكومي آخر، أعتقد أن ذلك سيكون خطأ فادحاً وإساءة حقيقية لشعب هذا البلد». وأضاف السناتور الديمقراطي بيتر ويلش من ولاية فيرمونت: «العقبة الكبرى هي أننا لا نريد تمويل الحرب، ولا نريد إنهاءها، فكيف نحل هذه المشكلة؟، هذه هي المشكلة المستعصية».



معاناة الأسر



ورفض السناتور الديمقراطي جون هيكنلوبر من ولاية كولورادو الكشف عن موقفه بشأن التمويل، لكنه أشار إلى أن معاناة الأسر الأمريكية حالياً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب على إيران قد تبرر قطع التمويل مرة أخرى. وقال هيكنلوبر لصحفيين: «إغلاق الحكومة قبل العطلات مباشرة أمر صعب جداً. لن يقدم عليه أحد إلا إذا كان الوضع خطيراً، وهذا الوضع خطير جداً، لقد طال أمد الحرب، وأعتقد أننا رأينا في الانتخابات أنها لا تحظى بالتأييد».