أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف «قدرات تشغيلية بميناء الحديدة ساهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي الإرهابية.

عملية نوعية لمنع استهداف المدنيين في السعودية واليمن

وأضاف أن العملية النوعية التي شنتها قواته،فجر اليوم (الجمعة)، مستمرة لتدمير أهداف عسكرية وقدرات باليستية بمحافظات صنعاء وصعدة وتعز». وأفاد بأن العملية تشمل «تحييد مصادر حيوية تستخدمها الميليشيا الحوثية الإرهابية في دعم المجهود العسكري». وأكد أن العملية ركزت على تدمير مصادر التهديد لمنع استهداف المدنيين في اليمن والسعودية

وكشف أن العنلية أسفرت عن تدمير7 أهداف عسكرية مشروعة خُصصت للاستخدام العسكري ودعم المجهود العسكري للحوثيين.وأكد تدمير عدد 6 ورش خصصتها المليشيا لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف، طلبت (الجمعة)، من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة، حفاظاً على سلامتهم، وفقاً لخريطة توضيحية نشرتها لتحديد الموقع المطلوب إخلاؤه. وأعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية.



اتساع نطاق العمليات العسكرية



ويأتي تحذير التحالف في ظل تصاعد المواجهة العسكرية مع مليشيا الحوثي الإرهابية، واتساع نطاق العمليات العسكرية التي تستهدف مواقع ومنشآت تستخدمها الجماعة في دعم أنشطتها العسكرية، وسط تطورات متسارعة تشهدها الساحة اليمنية.



ويقع ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن، ويعد المنفذ البحري الرئيسي لمليشيا الحوثي. وكان الميناء قبل الحرب يستقبل نحو 70% من واردات اليمن الغذائية، إلا أن المليشيات سيطرت على المدينة والميناء أواخر عام 2014، في سياق تمددها نحو الساحل الغربي.



وفي يونيو 2018، أطلقت الحكومة اليمنية عملية عسكرية لاستعادة المدينة، ثم توصلت الأطراف في ديسمبر 2018 إلى اتفاق ستوكهولم، الذي نص على انسحاب المليشيات من الميناء والمدينة، وتشكيل قوة مراقبة أممية. إلا أن الحوثيين رفضوا الانسحاب من موانئ الحديدة، واستخدموها لتهريب الأسلحة والمكونات العسكرية، واستغلال إيراداتها لتمويل عملياتهم الحربية.



وأكدت تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة تهريب مكونات صواريخ ومسيّرات عبر طرق بحرية مرتبطة بميناء الحديدة.



أهمية إستراتيجية واقتصادية كبيرة



ويكتسب ميناء الحديدة أهمية إستراتيجية واقتصادية كبيرة، باعتباره أحد أبرز المنافذ البحرية اليمنية على البحر الأحمر، وبوابة رئيسية لدخول السلع التجارية والمواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية إلى البلاد، فضلاً عن موقعه الحيوي على خطوط الملاحة الدولية.



ويثير طلب الإخلاء أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية المنشأة وموقعها، وما يترتب على أي تطورات عسكرية فيها من تداعيات أمنية وإنسانية واقتصادية، خصوصاً أن ملايين اليمنيين يعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الإمدادات التي تمر عبر الموانئ الواقعة على الساحل الغربي. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد حوثي شمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي السعودية، واستهداف منشآت مدنية واقتصادية، فيما أعلن التحالف اعتراض عدد من المقذوفات وتدمير أهداف عسكرية تابعة للجماعة في عدة محافظات يمنية.



تدمير 60 هدفاً في عملية نوعية



وكان المتحدث الرسمي لقوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، نشر مشاهد لعملية عسكرية نوعية نفذتها قوات التحالف لاستهداف قدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية في عدة مناطق، (الأربعاء) الماضي. وكشف عن تدمير 60 هدفاً عسكرياً مشروعاً في محافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة.



وأوضح أن العملية ركزت على إضعاف القدرات الباليستية والطائرات المسيّرة وتحييد التهديد البحري، وشملت تدمير أنفاق تضم مخازن جبلية للصواريخ الباليستية، وورش لتجميع وتخزين المسيّرات. وشملت العملية تدمير أنفاق تضم مخازن جبلية للصواريخ الباليستية، وورش لتجميع وتخزين الطائرات المسيّرة.