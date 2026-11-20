أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أن جرف الصخر «تمثل نقطة انطلاق لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة، وحصر السلاح بيد الدولة»، مؤكداً أن «المرحلة الراهنة تقوم على الاحتواء لا الإقصاء».

ونوه الزيدي خلال كلمة، اليوم (الجمعة)، إلى التشكيلات والوحدات الموجودة في منطقة جرف الصخر، والتي تنفذ مهامها مع بدء عمل «المقر المسيطر»، بالمهام التي نفذتها في المنطقة، داعياً إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة. وقال: «نحن لا نخوض معركة» في جرف الصخر.

وأضاف أن الجميع سينخرط في القوات المسلحة تحت راية واحدة، وقيادة واحدة، مشدداً على أنه لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح إلا سلاح العراق، ولا قرار ولا راية تعلو فوق راية العراق".

وكشفت مصادر عراقية مطلعة أن الزيدي أصدر توجيهات داخلية بعدم دخول شخصيات سياسية إلى جرف الصخر، تحسباً لأي توتر أو فوضى. وأفادت المصادر بانتهاء المرحلة الأولى من الإجراءات الفعلية لعملية تسليم المواقع إلى القطعات العسكرية في جرف الصخر. وأكدت مصادر أمنية أنه لم يسجل حدوث أي مخالفة خلال عملية انتشار القوات الأمنية.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد فتح الطريق الرابط بين اللطيفية والقامشلي وجسر الفاضلية وجرف الصخر والجمالية وصولاً إلى كربلاء، أمام حركة المواطنين والمركبات بالاتجاهين اعتباراً من صباح غد (السبت).

وكانت حكومة الزيدي أمهلت كتائب حزب الله العراقي حتى اليوم للخروج من المنطقة، عقب إقالة 9 مسؤولين إداريين وقادة أمنيين على خلفية التورط مع الفصيل المسلح في تهريب النفط.