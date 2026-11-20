أعلن مكتب شؤون الحصار في تعز، عن خسائر كبيرة للحركة التجارية وارتفاع غير مسبوق في الأسعار وأجور النقل، وآثار بالغة لحصار مليشيا الحوثي المفروض على مدينة تعز، منذ أكثر من 45 يوماً، وسط معاناة متفاقمة في أوساط المواطنين.

وكشف المكتب أن 1600 محل ومشروع تجاري أغلقت بشكل كلي، منذ شهر أغسطس الماضي، فيما عرض بعض المالكين محله أو مشروعه للبيع، منذ بدء الهجوم الأخير لمليشيا الحوثي على تعز وتشديدها الحصار التام والمطبق على المدينة.

وأكد تراجع حركة دخول المركبات إلى مدينة تعز من نحو 10 آلاف مركبة يومياً قبل فرض الحصار الحوثي، إلى ما لا يتجاوز 150 يومياً كحد أقصى، وفي ساعات محدودة جداً، بانخفاض يتجاوز 98%. ولفت إلى أن القيود المفروضة على منافذ المدينة تسببت في عرقلة حركة التنقل والتجارة والإمدادات.

ولفت المكتب إلى تراجع دخل مالكي 90 فندقاً سياحياً بتعز، إلى 5%، فيما أغلقت 8 فنادق بشكل كلي، مؤكداً تسريح العاملين والموظفين في الفنادق المشار إليها بنسبة 95%. وتحدث أيضاً عن تراجع عمل 14 مطعماً سياحياً، حيث انخفضت عائدات الدخل المالي للمطاعم السياحية المشار إليها إلى 30% عن ما قبل شهر أغسطس الماضي.

وعلى الصعيد الإنساني، تتواصل فصول المأساة في تعز، حيث كشفت مشاهد متداولة عن تكدس أكثر من 160 شاحنة وناقلة بضائع في مفرق جبل حبشي غربي المحافظة، بعد منع مليشيا الحوثي مرورها إلى المدينة المحاصرة، بما في ذلك قوافل تحمل مساعدات وإمدادات أساسية. ويأتي ذلك في ظل استمرار إغلاق الطرق الحيوية المؤدية إلى المدينة منذ نحو سبعة أسابيع، الأمر الذي يفاقم أزمة نقص الغذاء والدواء والوقود، ويضاعف الأعباء المعيشية على مئات الآلاف من السكان. وحذرت تقارير أممية من تعطل وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى تعز، جراء إغلاق الطرق واستمرار المواجهات.

وكان تحالف دعم الشرعية، أعلن تدمير 60 هدفاً عسكرياً تابعاً للحوثيين في صنعاء والحديدة وعمران وصعدة، إلى جانب اعتراض أربعة صواريخ باليستية. وتكشف هذه التطورات عن اتساع رقعة المواجهة وتعدد جبهاتها، بين عمليات عسكرية تستهدف تحركات الحوثيين وتحصيناتهم، وأزمة إنسانية تتفاقم بفعل استمرار الحصار وقطع الطرق، لتبقى تعز واحدة من أكثر المناطق اليمنية تضرراً من تداعيات الحرب.