فجر الفنان المصري محمد فؤاد مفاجأة بشأن احتمالية اعتزاله الفن، بعدما أبدى استعداده لإنهاء مشواره الفني إذا كان الابتعاد عن الأضواء سيحافظ على مكانته ومحبة الجمهور، مؤكداً رضاه عما حققه طوال سنوات عمله، دون اتخاذ قرار نهائي بالاعتزال.

هل يعتزل محمد فؤاد الفن؟

تحدث محمد فؤاد عن موقفه من الاستمرار في العمل الفني، مشيراً إلى أن غيابه عن الساحة لم يؤثر في علاقته بالجمهور، بل لمس زيادة تقدير محبيه له واحتفاظه بمكانته رغم ابتعاده عن تقديم أعمال جديدة.

وأكد أن محبة الجمهور واحترامه تمثلان بالنسبة إليه قيمة لا يرغب في التفريط فيها، وأنه لا يتمسك بالظهور الفني إذا كان الابتعاد سيضمن بقاء صورته في أذهان محبيه.

وجاءت تصريحات فؤاد خلال مشاركته في عرض فيلم «أمريكا شيكا بيكا»، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ عبر عن استعداده للاعتزال قائلاً: «لو البعد هيخليني في القيمة والاحترام اللي أنتم شايلينه ليا، أنا عندي استعداد أعتزل حالاً دلوقتي».

ورغم حديثه عن إمكانية إنهاء مشواره، لم يعلن الفنان المصري اعتزاله رسمياً، كما لم يحسم موقفه من العودة إلى الساحة الفنية، مكتفياً بالتأكيد على اعتزازه بما حققه وبمحبة الجمهور التي لا يزال يحظى بها.

وكان ابتعد محمد فؤاد عن السينما لأكثر من 20 عاماً، إذ يعود آخر أفلامه المعروضة إلى «غاوي حب»، الذي قدمه عام 2005، وشاركه بطولته حلا شيحة ورامز جلال وخالد الصاوي.

أعماله الغنائية الجديدة

وعلى صعيد نشاطه الغنائي، يراهن محمد فؤاد على ألبوم جديد يتكون من 10 أغنيات، بدأ الكشف عنها بطرح أغنية «كفاية غربة»، فيما يستعد لإطلاق باقي أغنيات المشروع على مراحل خلال الفترة المقبلة.

ويضم الألبوم أسماء متعددة من صناع الأغنية، إذ يتعاون فؤاد مع الشعراء والملحنين والموزعين خالد تاج الدين، وأيمن بهجت قمر، وأحمد شكري، وأحمد زعيم، وفارس فهمي، ووليد سعد، ونابلسي، وعمرو الخضري، وأحمد أمين، ومصطفى رؤوف، وماهر صلاح.