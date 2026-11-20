ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على زوجة مطرب مهرجانات شهير، بعد ضبط مواد يشتبه في كونها مخدرة وأربعة هواتف محمولة بحوزتها أثناء توجهها لزيارة زوجها داخل محبسه، في واقعة جديدة أثارت اهتمام المتابعين في مصر.

ووقعت الحادثة داخل مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، حيث خضعت المتهمة لإجراءات التفتيش المقررة للزائرين قبل السماح لها بمقابلة زوجها المطرب إسلام كابونجا.

ووفقاً لما تضمنه محضر الضبط المؤرخ في 18 نوفمبر 2026، أسفرت عملية التفتيش عن العثور على قطعة بنية اللون يشتبه في كونها من مخدر الحشيش، إضافة إلى 52 قرصاً يشتبه في أنها مواد مخدرة، إلى جانب أربعة هواتف محمولة صغيرة لا تحتوي على كاميرات أو شرائح اتصال.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن زوج المتهمة، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، يقضي عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على خلفية قضية تتعلق بالتحريض على العنف من خلال أغانيه. وخلال استجوابها، نفت المتهمة علمها بالمضبوطات، وأفادت بأنها تسلمتها من شخص يدعى (خليل)، يعمل سائقاً، بغرض إيصالها إلى زوجها داخل محبسه.

وعقب الواقعة، تحفظت الجهات الأمنية على المتهمة والمضبوطات، وجرى تحريز المواد المضبوطة تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.

وجاء اكتشاف الواقعة بعد الاشتباه في المتهمة أثناء تنفيذ إجراءات التفتيش النظامية الخاصة بالزيارات، قبل إتمام لقائها بزوجها داخل مركز الإصلاح والتأهيل.

