لم يكتسب الزعفران لقب (الذهب الأحمر) من فراغ، فإلى جانب كونه أحد أغلى التوابل في العالم، تتزايد الدراسات التي تتناول فوائده المحتملة للصحة والمزاج، في وقت يحذر فيه خبراء من الإفراط في استهلاكه أو الوقوع ضحية للأنواع المغشوشة.

ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من الزعفران إلى نحو 20 ألف يورو، نتيجة صعوبة إنتاجه والحاجة إلى حصاد ما يقارب 200 ألف زهرة يدويًا للحصول على كيلوغرام واحد فقط، ما يجعله من أكثر المنتجات الطبيعية ندرة وارتفاعًا في القيمة.

من نكهة إلى وصفة مزاج

على مدى قرون، استخدمت خيوط الزعفران في الطب التقليدي، لا سيما في الثقافات الشرقية، قبل أن تتوسع استخداماته اليوم لتشمل المشروبات الصحية والمكملات الغذائية المتاحة في الصيدليات.

ومن أبرز استخداماته المنزلية دخوله في مشروبات تعتمد على العسل وخل التفاح والأعشاب، إلى جانب (حليب الزعفران) الذي يحضَّر بكميات محدودة جدًا من الخيوط، إذ يحتوي الغرام الواحد على نحو 750 خيطًا، ما يجعل كميات بسيطة كافية لإعداد عدد كبير من الأكواب. كما بات الزعفران يُباع على هيئة مستخلصات ومكملات غذائية تستخدم غالبًا لتحسين المزاج ودعم الصحة النفسية، خاصة في حالات الاكتئاب الخفيف أو التقلبات المزاجية المرتبطة ببعض المراحل الهرمونية، وفق ما تشير إليه دراسات وأبحاث حديثة.

ويربط الباحثون هذه التأثيرات بمركبات فعالة يحتويها الزعفران، أبرزها مادة (الكروسين) المسؤولة عن لونه المميز، إضافة إلى مركبات أخرى تمنحه خصائصه وطعمه الفريد. وتشير مجموعة من الدراسات إلى أن الزعفران أظهر نتائج إيجابية في بعض حالات القلق الخفيف واضطرابات النوم المرتبطة بالتوتر، كما يجري بحث دوره المحتمل في مجالات صحية أخرى، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الأدلة العلمية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات في عدد من التطبيقات العلاجية.

مخاطر الجرعات المرتفعة

وفي المقابل، يحذِّر متخصصون من اعتبار الزعفران مادة آمنة بلا حدود، إذ إن الجرعات المرتفعة جدًا قد تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، تشمل اضطرابات حادة في الجهاز الهضمي ومضاعفات صحية أخرى، خصوصًا عند تجاوز الكميات الموصى بها. كما يلفت الخبراء إلى أن ارتفاع قيمة الزعفران جعله من أكثر التوابل عرضة للغش التجاري، حيث تُخلط بعض المنتجات منخفضة الجودة بالكركم أو مواد ملونة مشابهة، ما يستدعي شراءه من مصادر موثوقة والتأكد من جودته قبل الاستخدام.

ورغم ما يحمله (الذهب الأحمر) من فوائد واعدة، يبقى الاعتدال العامل الحاسم في الاستفادة منه، فبين النكهة الفاخرة والدعم الصحي المحتمل، يؤكد المختصون أن الاستخدام الرشيد وحده هو ما يجعل الزعفران إضافة نافعة لا مصدرًا للمخاطر.