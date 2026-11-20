أثار قرار جمع هواتف الصحفيين المرافقين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب على متن طائرة «إير فورس وان» فور إقلاعها من الصين موجة تساؤلات واسعة حول طبيعة المخاوف الأمنية التي رافقت الزيارة، خصوصاً أنها جاءت عقب قمة ثلاثية جمعت ترمب بالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكشف مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في رسالة أرسلها عقب الإقلاع أن الطاقم الإعلامي تلقى توجيهات بتسليم الهواتف لأسباب أمنية دون صدور توضيح رسمي يكشف الملابسات الكاملة، وهو ما لفتت إليه أيضاً جاكي هاينريش مراسلة «فوكس نيوز» ورئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض، مشيرة إلى أن الخطوة لم تحدث في زيارة ترمب السابقة إلى الصين في مايو، وتزامنت مع تعديلات على قيود حركة الطيران فوق ألاسكا أثارت تساؤلات حول خط سير الطائرة إلى الولايات المتحدة.

ولم يقتصر الأمر على جمع الهواتف، إذ طُلب من الصحفيين وضع الأجهزة التي استخدموها داخل الصين في «حقائب فاراداي» الخاصة لحجب الإشارات اللاسلكية وتقليل احتمالات المراقبة أو جمع البيانات حتى الهبوط في الأراضي الأمريكية، في حين لجأ آخرون منذ وصولهم (الأربعاء) إلى «هواتف الاستخدام المؤقت» بدلاً من أجهزتهم المعتادة لتفادي التهديدات الأمنية المحتملة.

وأحدثت هذه الإجراءات تبايناً واضحاً بين المرافقين في رحلة العودة، فمن وضعوا هواتفهم الشخصية والعملية إلى جانب الحواسيب المحمولة والساعات الذكية في حقائب العزل قبل دخول الصين لم تُسحب منهم تلك الأجهزة وتمكنوا من استخدامها، بينما بقي من اعتمدوا على هواتفهم العادية طوال الرحلة بلا هواتف بعد الإقلاع، عقب سلسلة لقاءات عقدها ترمب في شنغهاي مع شي جين بينغ وبوتين.