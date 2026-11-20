أصدرت محكمة صلح جزاء جرش في الأردن حكماً بالسجن مدة سنتين بحق مواطن أردني، بعدما أقدم على تهديد إمام مسجد ومؤذنه ومنعهما من إقامة صلاة الفجر، واعتدى بالضرب على أحد المصلين مستخدماً قاعدة المصحف، في محاولة صادمة لفرض نفسه إماماً بالقوة.

وكشفت حيثيات قرار المحكمة أن المتهم دخل المسجد قبل صلاة الفجر ووجه تهديدات بالعنف للإمام والمؤذن والمصلين، ثم رفع قاعدة المصحف في وجوههم قبل أن يضرب بها أحد الحاضرين، مما بثّ حالة من الخوف والقلق بين المصلين وأربك المتواجدين لأداء الصلاة داخل المسجد.

وأدانت المحكمة المشتكى عليه بتهمتي التلويح باستخدام القوة واستعراضها، وإزعاج جمع من الناس اجتمعوا لأداء الشعائر الدينية والتشويش عليها، لتقرر إنزال العقوبة الأشد بحقه، فتصبح العقوبة النهائية الحبس سنتين إضافة إلى تحمله الرسوم، مع احتساب مدة توقيفه السابقة ضمن مدة الحكم.