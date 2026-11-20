نجحت عملية أمنية سيبرانية بريطانية في اكتشاف وإصلاح ثغرة أمنية في أنظمة تشغيل الثلاجات والمجمدات التجارية المستخدمة في محال السوبر ماركت والمستودعات والمطاعم، في خطوة تستهدف حماية هذه الأجهزة من هجمات القرصنة الإلكترونية، التي ضربت منشآت تجارية في عدد من الدول الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما تسببت موجة من الهجمات السيبرانية، مطلع نوفمبر الجاري، في تعطيل أنظمة التبريد التجارية في دول أوروبية؛ من بينها السويد وبلجيكا، فيما شهدت فرنسا هجومًا مشابهًا خلال أكتوبر الماضي، أجبر عددًا من المتاجر على التخلص من كميات ضخمة من المواد الغذائية، قدرت قيمتها بملايين اليوروهات، نتيجة تعطل أنظمة التبريد وتعرض المنتجات للتلف.

ووفقًا لما أورده تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، كان يُعتقد أن بريطانيا نجت إلى حدٍّ كبير من تلك الهجمات؛ بسبب اعتماد قطاع التبريد التجاري فيها على أجهزة وأنظمة مختلفة عن المستخدمة في الدول الأوروبية الأخرى، إلا أن السلطات البريطانية وشركاءها من المؤسسات العاملة في القطاع اكتشفوا وجود ثغرة أمنية كان من الممكن أن تمثل مدخلًا للقراصنة الإلكترونيين لاختراق أنظمة التبريد. وأضاف التقرير أن الجهات المختصة نجحت في تطوير تحديث أمني لمعالجة الثغرة، وبدأت بالفعل تعميمه على الأجهزة والأنظمة المعنية، بما يعزز الحماية الإلكترونية للمنشآت التجارية التي تعتمد على تقنيات التبريد في حفظ الأغذية والمنتجات سريعة التلف.

تحذيرات أوروبية من ثغرات أنظمة التبريد

وفي أعقاب الهجمات التي شهدتها عدة دول أوروبية، أصدر المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات تحذيرًا بشأن استمرار وجود ثغرات أمنية في بعض أجهزة التبريد الصناعي التابعة لشركة (دانفوس) الدنماركية، ما أثار مخاوف بشأن مدى جاهزية البنية التكنولوجية لقطاع التبريد التجاري في مواجهة الهجمات الإلكترونية.

وتكشف هذه التطورات عن اتساع نطاق التهديدات السيبرانية التي لم تعد تقتصر على اختراق الحواسيب والشبكات الرقمية، بل امتدت لتشمل أنظمة التشغيل والتحكم في المعدات الصناعية والتجارية، بما في ذلك الأجهزة المسؤولة عن حفظ الأغذية وسلامة سلاسل الإمداد.

اتهامات للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجوم فرنسا

وفي تطور لافت، وجهت أجهزة الاستخبارات والأمن السيبراني الفرنسية اتهامات إلى الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني الذي استهدف منشآت تجارية في فرنسا خلال أكتوبر الماضي.

واستهدف الهجوم نحو 700 موقع تجاري، وتسبب في اندلاع 15 حريقًا، بعدما تمكن القراصنة من التلاعب بدرجات الحرارة داخل أنظمة التبريد، ما أدى إلى اضطرابات وأضرار في المنشآت المستهدفة.

وتمثل هذه الواقعة مؤشرًا على خطورة استغلال الثغرات الرقمية في أنظمة التحكم الصناعي، إذ يمكن أن تتحول الهجمات الإلكترونية من مجرد اختراق للبيانات إلى تهديد مباشر للمنشآت والمنتجات وسلامة العمليات التشغيلية.

إجراءات استباقية لتأمين المتاجر البريطانية

وبحسب تقرير (BBC)، تمكّن قراصنة يعملون لدى شركة (أوميغا سيستمز) من تحديد الثغرة الأمنية التي تؤثر في أنظمة التبريد البريطانية، قبل تطوير المعالجة اللازمة لها. وقبل الانتهاء من إصلاح الثغرة، اتخذت المتاجر الكبرى في بريطانيا إجراءات احترازية، شملت فصل أجهزة التبريد عن الاتصال المباشر بالإنترنت، إلى جانب إعطاء الأولوية لتأمين هذه الأجهزة والحد من احتمالات تعرضها للاختراق.