قضت محكمة التمييز الكويتية برئاسة المستشار صالح المريشد بتأييد حكم الإعدام بحق متهم كويتي أقدم على قتل مواطنة كويتية ثم وضع جثمانها داخل حقيبة سفر في محاولة لتهريبها، لتُطوى صفحة التقاضي أمام أعلى درجات المحاكم في واقعة أثارت صدمة واسعة في منطقة الرميثية.

وجاء حكم التمييز ليُغلق باب الدفوع المرتبطة بالحالة الذهنية للمدان، بعدما حسم تقرير اللجنة الطبية النفسية خلوّه من أي أمراض نفسية، مؤكداً تمتعه بكامل سلامة الإدراك والقدرة على التمييز والحكم على الأمور وقت ارتكاب الجريمة.

وخلال مراحل التقاضي السابقة، طالب ممثل النيابة العامة وكيل النيابة فارس الدبوس أمام محكمة الجنايات بإنزال أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهم، في ظل بشاعة الفعل والطريقة التي نُفذت بها محاولة إخفاء الجثة.

ومع صدور الحكم النهائي بعد أحكام الجنايات والاستئناف والتمييز، أوضح المحامي يوسف العطار وكيل ورثة المجني عليها أن أسرة الضحية تترقب الآن تنفيذ حكم الإعدام واستيفاء حقوق الورثة عقب استعراض ملابسات الجريمة والادعاء المدني أمام القضاء.