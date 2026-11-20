تعرضت شقة الفنان المصري تامر عبد المنعم بمنطقة الدقي في القاهرة لواقعة سرقة للمرة الثانية، بعدما استولى أحد الأشخاص على عدد من المقتنيات الموجودة بداخلها، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد هويته والقبض عليه، عقب إجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الدقي بلاغاً من الفنان، أفاد فيه باكتشاف اختفاء عدد من متعلقاته من داخل شقته، وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ وتكثيف جهودها لكشف ملابساته وتحديد المسؤول عن السرقة.

كاميرات المراقبة تكشف المتهم

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، بعدما ساهمت مراجعة كاميرات المراقبة في كشف تورطه بالواقعة، وتبين أنه شخص عاطل، وتمكنت قوة أمنية من ضبطه.

وتبين أن المسروقات شملت مجموعة من المقتنيات، من بينها تحف وقطع نجف وساعات، فيما اعترف المتهم بالاستيلاء عليها، وأرشد عن مكان إخفائها، لتتمكن الأجهزة الأمنية من استعادتها.

واقعة سرقة سابقة في 2024

وتأتي الواقعة بعد نحو عامين من تعرض شقة تامر عبد المنعم لحادث سرقة مماثل في مايو 2024، عندما اكتشف اختفاء مشغولات ذهبية وساعات وهاتف محمول من داخلها، ما دفعه إلى تحرير محضر بقسم شرطة الدقي.

وكشفت التحريات آنذاك عن تورط الخادمة بالاشتراك مع شخص آخر في ارتكاب الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما واستعادة المسروقات.

وفي يناير 2025، أصدرت محكمة جنح الدقي حكماً بحبس المتهمين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية إدانتهما بسرقة مقتنيات من شقة الفنان.

شائعات وفاته واتخاذ الإجراءات القانونية

وفي سياق آخر، أعلن تامر عبد المنعم سابقاً عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي شائعة وفاته، بعدما تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً غير صحيحة بشأن وفاته.

وكشف الفنان في منشور عبر حساباته الرسمية أنه كلف محاميه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الحسابات التي نشرت الشائعة أو ساهمت في إعادة تداولها، مؤكداً تمسكه بملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم قانونياً.