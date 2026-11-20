حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، من أن الهجمات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت أحد أخطر التحديات المباشرة التي تواجه النظام المالي العالمي.

مصدر قلق

وقالت لاجارد، خلال مؤتمر البنوك الأوروبي في فرانكفورت اليوم: "إن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية يمثل مصدر قلق رئيسياً لصناع السياسات، مشيرة إلى أن الاهتمام بهذه المخاطر لا يزال أقل من المستوى المطلوب، بحسب ما نقلته مواقع إخبارية.

وأشارت لاجارد إلى أن الجهات المنفذة لهذه الهجمات غالباً ما تعمل بهويات مجهولة يصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من دول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام العالمي."