أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي أُقيمت اليوم (الجمعة) بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في مدينة نيون السويسرية، عن صدامات نارية بين الكبار، أبرزها مواجهة إسبانيا وفرنسا.

ويلتقي حامل لقب النسخة الماضية منتخب البرتغال مع هولندا، فيما تشهد منافسات هذا الدور مواجهة قوية بين بلجيكا وألمانيا، إلى جانب لقاء النرويج وإنجلترا.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

إسبانيا × فرنسا

النرويج × إنجلترا

هولندا × البرتغال

بلجيكا × ألمانيا

*نصف النهائي*

الفائز من مواجهة هولندا والبرتغال × المتأهل من مواجهة إسبانيا وفرنسا.

الفائز من مواجهة بلجيكا وألمانيا × المتأهل من مواجهة النرويج وإنجلترا.

*مواعيد مباريات ربع النهائي*

وستُقام مباريات الذهاب خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس، ومباريات الإياب بين 28 و30 مارس، على أن يُعلن «يويفا» المواعيد الدقيقة للمباريات في وقت لاحق.