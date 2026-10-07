سجّلت منطقة جازان، أمس (الثلاثاء)، أعلى كمية هطول أمطار على مستوى مناطق المملكة، بلغت (33.7) ملم، وذلك ضمن الحالة المطرية التي تشهدها عدة مناطق، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن سرعة الرياح الهابطة المصاحبة للأمطار في منطقة جازان بلغت (130) كيلومترًا في الساعة، بالتزامن مع هطول الأمطار التي تأثرت بها المنطقة.

وتأتي هذه الحالة المطرية ضمن تأثيرات جوية تشهدها مناطق متفرقة من المملكة، وفقًا لما رصده المركز الوطني للأرصاد، مع استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري.