أكدت وزارة التجارة الصينية اليوم (السبت) عبر بيان لها عن إمكانية تجنب تصعيد الخلافات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، عقب محادثات أجراها مسؤولون من الجانبين في بكين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب تجارية تنعكس سلباً على اقتصادَي الطرفين.

ووصفت الوزارة المحادثات التي جمعت وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ومفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، خلال الأسبوع الجاري، بأنها «ناجحة»، وتمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات التجارية بين الجانبين.

وأوضحت الوزارة أن النتائج والتفاهمات التي جرى التوصل إليها تعكس رغبة الصين والاتحاد الأوروبي وقدرتهما على إدارة الخلافات ومعالجتها عبر الحوار والتشاور، بما يسهم في الحد من الاحتكاكات التجارية وتجنب تصعيدها.

وكان مفوض التجارة الأوروبي قد أعلن، أمس (الجمعة)، عقب اختتام محادثات استمرت يومين، موافقة بكين على ضبط صادرات السيارات الهجينة إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها شركات صناعة السيارات الأوروبية نتيجة المنافسة الصينية.

وأشار شيفتشوفيتش إلى أن التفاهمات تفتح المجال أمام خفض صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من 50%، وفقاً لتوقعات تمتد لأربع سنوات.