أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي المتعلق باقتراح إعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على واشنطن عبر الوسطاء عند الانتهاء من الدراسة.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي، اليوم (الإثنين)، إن الأمن لن يعود إلى مضيق هرمز ما دامت واشنطن تصر على فرض الحصار البحري والحرب الاقتصادية. وأضاف أن قطر وباكستان تواصلان أداء دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن قنوات تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة.



وأشار بقائي إلى أن المقترحات الأمريكية لا تزال تتمحور بدرجة كبيرة حول الملف النووي، وأن طهران تراجع التفاصيل المطروحة وتعمل على تحديد موقفها من مسار التفاوض. وزعم بأن بلاده «قلقة بشدة» بعد اعتداءات مليشيا الحوثي على مطار الرياض ومناطق أخرى في السعودية.



وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إنّ إيران تعتبر أن الرد الأمريكي الأخير على اقتراح إنهاء الحرب غير كافٍ، مضيفاً أن بلاده لم تعد ترد على الولايات المتحدة، واعتبر أنّ على واشنطن توضيحَ بعض المسائل، كاشفاً أنّ واشنطن وافقت على بعض الشروط السبعة، بينما لا تزال شروط أخرى غير واضحة.



وهدد رضائي بأن طهران ستستهدف الكابلات ومراكز البيانات في المنطقة ومنشآت الذكاء الاصطناعي ومواقع أخرى في المنطقة، إذا اندلع قتال عنيف مجدداً. ورغم استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، لم تظهر مؤشرات مؤكدة على التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما يبقى مستقبل مضيق هرمز أحد أبرز الملفات المؤثرة في أمن المنطقة وحركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.