سجّلت جامعة نجران حضورًا بحثيًا لافتًا بعد إدراج 49 من باحثيها ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأعلى 2% من العلماء الأكثر استشهادًا بأبحاثهم عالميًا في إصدار عام 2026، موزعين على سبع كليات، في إنجاز يعكس تطورًا نوعيًا في أداء الجامعة على مستوى البحث العلمي.

ويأتي هذا الإدراج امتدادًا لجهود الجامعة في دعم الباحثين وتمكينهم، وتعزيز جودة الإنتاج المعرفي، ورفع مستوى الحضور الأكاديمي في المحافل الدولية، عبر برامج بحثية ومبادرات تطويرية أسهمت في زيادة أثر الأبحاث المنشورة ورفع معدل الاستشهاد بها عالميًا.

ويؤكد هذا الإنجاز أن جامعة نجران باتت تمتلك قاعدة بحثية متنامية، وقدرة على المنافسة في مجالات العلوم والمعرفة والابتكار، بما يعزز مكانتها بين الجامعات السعودية والإقليمية، ويعكس نجاح استراتيجيتها في بناء بيئة بحثية محفزة وفاعلة.