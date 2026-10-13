انتفض ممثل الوطن فريق النصر، وتمكن من تحقيق أول ثلاث نقاط له في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على ضيفه نيفيتشي الأوزبكي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأول بارك بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الثانية من البطولة.



بدأ النصر اللقاء باحثاً عن النقاط الثلاث، وشن عدة هجمات سعياً لإحراز هدف مبكر وسط تكتل دفاعي من الفريق الأوزبكي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، واضطر النصر للاعتماد على التسديد من خارج منطقة الجزاء، كانت إحداها عبر أنجيلو غابرييل الذي صوّب كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر (23)، تبعتها تصويبة فيليكس من الجانب الأيمن للمنطقة والتي ذهبت عالية فوق المرمى (28).



وتمكن النصر من تسجيل هدف التقدم إثر هجمة سريعة من الجانب الأيمن، مرر من خلالها البديل أيمن يحيى الكرة إلى نواف البوشل قبل أن يعكسها الأخير نحو القائم القريب أمام أنجيلو، الذي صوّبها قوية مُتقنة بيمناه في المرمى (34). واستطاع النصر مضاعفة تفوقه بتسجيل الهدف الثاني بعد أن لعب نجمه ساديو ماني كرة عكسية عالية نحو القائم البعيد، هيأها أيمن يحيى بصدره أمام كريستيانو رونالدو الذي سددها من اللمسة الأولى قوية نحو الزاوية الضيقة داخل الشباك (42).



ومع انطلاق الشوط الثاني من اللقاء، نجح الضيوف في تقليص الفارق إثر تمريرة طويلة فشل المدافع نواف بوشل في تشتيتها، لتصل أمام البديل أليشير عادلوف الذي سددها بدوره قوية بيسراه في المرمى (51). وأكمل الفريق الأوزبكي الدقائق المتبقية من زمن المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه إكرام عليباييف بالبطاقة الحمراء المباشرة، إثر تدخله الخشن على لاعب النصر محمد سيماكان في وسط الميدان عند الدقيقة 65.



ومن خطأ دفاعي، أحرز النصر الهدف الثالث بعد أن عكس سامو كوستا كرة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء أمام المرمى، تابعها المدافع أنورجون غفوروف بالخطأ في مرمى فريقه (78)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثة أهداف لهدف.