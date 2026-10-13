امتد بث مواجهة النصر ونيفتشي الأوزبكي، الإثنين 12 أكتوبر 2026، إلى أسواق دولية خارج القارة الآسيوية، عبر قنوات تلفزيونية ومنصات رقمية أدرجت المباراة ضمن برامجها، في مشهد يسلط الضوء على الحضور الإعلامي للنادي السعودي وجاذبية دوري أبطال آسيا للنخبة لدى الناقلين الدوليين.



وفي أوروبا، شمل البث القناتين البرتغاليتين Canal 11 وCMTV، إلى جانب Sportdigital1+ في ألمانيا والنمسا وسويسرا. وسبق أن أدرجت CMTV مواجهة العين والنصر ضمن برامجها في سبتمبر، قبل نقل لقاء نيفتشي في أكتوبر.



وفي البرازيل، نُقلت المواجهة عبر قناة ESPN 4، مع إتاحتها على منصة Disney+، فيما امتد حضور المباراة إلى أسواق أخرى عبر منصات البث الرقمي، من بينها الولايات المتحدة وأستراليا، حيث توفر Paramount+ محتوى رياضيًا لمشتركيها. كما حضرت البطولة في أسواق أفريقية عبر شبكات beIN SPORTS، إلى جانب منصات بث في آسيا.



ويبرز هذا الانتشار أهمية توزيع حقوق البث في إيصال المسابقات الآسيوية إلى جماهير خارج أسواقها التقليدية، كما يتيح فرصًا لتوسيع قاعدة المشاهدة وتعزيز القيمة التسويقية للبطولة. غير أن قياس الأثر الاقتصادي الفعلي يتطلب بيانات عن أعداد المشاهدين، والإيرادات، وطبيعة الاتفاقيات التجارية في الأسواق المختلفة.



ويمثل كريستيانو رونالدو أحد عوامل الجذب المرتبطة بمباريات النصر، بالنظر إلى شهرته الدولية وقاعدته الجماهيرية الواسعة. ويمنح حضور اللاعب النادي مساحة إضافية للوصول إلى متابعين في أسواق متعددة، فيما تظل مساهمته الفعلية في قرارات الناقلين وحجم المشاهدة بحاجة إلى بيانات موثقة.



ويعكس إدراج مواجهة النصر ونيفتشي ضمن برامج قنوات ومنصات دولية اتساع نطاق الوصول الإعلامي للمباراة، كما يبرز الفرص المتاحة أمام دوري أبطال آسيا للنخبة لتعزيز حضوره خارج القارة، في ظل تنامي الاهتمام بتسويق المنافسات والأندية والنجوم على المستوى الدولي.