أكد الرئيس التنفيذي لنادي النجمة عمار آل داهش أن عودة الفريق للعب في محافظة عنيزة بعد غياب استمر 518 يومًا تحمل قيمة كبيرة للنادي وجماهيره، مشيرًا إلى أن الانتصار اكتسب فرحة إضافية بتحققه في مدينة النادي وبين محبيه.

وقال آل داهش، في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «مبروك لعنيزة وأهلها هذا الانتصار، لكن قبل الحديث عن الفوز والرياضة، نسأل الله أن يحفظ وطننا وقيادته، وأن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».

وشدد على أن نعمة الأمن تستحق الحمد والاعتزاز، داعيًا الله أن يحفظ جنود الوطن وأبطاله، ومؤكدًا أن الرياضيين جزء من أبناء هذا الوطن، ومستعدون لتلبية ندائه متى احتاج إليهم.

وعن أثر اللعب في عنيزة مقارنة بالموسم الماضي، حين خاض الفريق مبارياته في بريدة، أوضح آل داهش: «بالتأكيد هناك فرق؛ عنيزة هي مدينة النادي، وكانت هناك ظروف أجبرتنا على اللعب خارجها، لكن الحمد لله، بعد غياب 518 يومًا شاهدنا الجمهور النجماوي حاضرًا ومستمتعًا بمساندة فريقه في مدينته».

وأبدى تطلعه إلى إقامة المباريات المقبلة على ملعب النادي، في ظل قيادة مجلس الإدارة، بما يعزز ارتباط النجمة بأرضه وجماهيره، ويمنح أنصاره فرصة مواصلة الحضور والدعم من مدرجاته.