لقي سائقان مصريان مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح خطيرة، إثر إطلاق مسلح النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين في سوق جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم (الاثنين)، فيما أعلنت السلطات السودانية القبض على مرتكب الجريمة، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية المصرية.

وبحسب مصدر أمني سوداني نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، وقعت الحادثة في سوق جنوب الخرطوم، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول الموقع. وأفادت تقارير سودانية بأن الضحايا من سائقي الشاحنات المصريين، وأن اثنين منهم لقيا مصرعهما، فيما نُقل الثالث لتلقي العلاج من إصابات خطيرة، وذكرت تقارير أنه يتلقى العلاج في مستشفى الفؤاد.

تحرك مصري عاجل

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع باهتمام بالغ الحادثة، التي أطلق خلالها مسلح النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة ثالث.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي كلّف السفير المصري لدى السودان ياسر سرور بالتواصل العاجل مع السلطات السودانية للوقوف على ملابسات الواقعة، والاطمئنان على حالة المصاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمانَي المتوفيين إلى مصر في أسرع وقت ممكن.

القبض على مرتكب الجريمة

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير نادر زكي إن السفير المصري أجرى اتصالات فورية مع السلطات السودانية، التي أفادت بتمكنها من القبض على مرتكب الجريمة.

وأضاف أن السفير المصري التقى والي الخرطوم، الذي حضر لتقديم واجب العزاء في المتوفيين والاطمئنان على صحة المواطن المصري المصاب، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي المعالج أكد حاجته إلى إجراء عملية جراحية عاجلة.

ولم تتضح بعد دوافع إطلاق النار أو ملابسات الجريمة، فيما تتابع السلطات المصرية الإجراءات المتعلقة بعلاج المصاب ونقل جثمانَي المتوفيين إلى البلاد.