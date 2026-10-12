يلتقي الهلال بضيفه السد القطري في مواجهة لا تقتصر على النقاط الثلاث، بل هي لقاء بين مدرستين تكتيكيتين مميزتين يقود كل منهما مدرب يحمل رؤية وأسلوباً مختلفاً. الإيطالي إنزاغي يقود الإدارة الفنية للهلال، بينما الإسباني فيسينتي مورينو يدرب السد، وكلاهما له فلسفته الخاصة في بناء اللعب والدفاع والهجوم.



سيموني إنزاغي يتبنى:



التشكيل المرن حيث يفضل العمل وفق نظام 3-5-2 أو 4-3-3، ويتميز بمرونة تكتيكية عالية تتغير وفق المنافس وسياق المباراة.



يعتمد على الضغط العالي والاستعادة السريعة، ويطالب لاعبيه بالضغط على حامل الكرة فور فقدانها، والتحول من الدفاع إلى الهجوم بلمسات سريعة وعمودية مباشرة.



(بناء من الخلف)



يعطي أهمية كبرى لبناء الهجمات من الدفاع بتمريرات قصيرة ومنظمة، مع استخدام الأطراف (الجناحين والظهيرين) لتوسيع مساحات الملعب.



(توازن هجومي-دفاعي)



الهجوم منظم والدفاع مترابط؛ يهتم بأن يشارك الجميع في الهجوم والجميع في الدفاع.



(المرونة) لا يتقيد بشكل واحد؛ يغير مواقع اللاعبين لاستغلال ثغرات الخصم.



رازفان لوشيسكو يعتمد على الانضباط الكامل والروح القتالية



يلعب بطريقة 4-3-3 ويعتمد على الانضباط والتنظيم، ويعطي أهمية قصوى للانضباط الدفاعي والترابط بين الخطوط، ولا يمنح الخصم مساحات سهلة للتحرك فيها.



(العمل الجماعي)



الروح القتالية شعاره، يبني فريقه على الجهد والتضحية، حيث يقول: «الجودة دون عمل لا تُثمر، والعمل مع الجودة هو طريق النجاح».



(السيطرة والاستغلال)



يلعب للسيطرة والامتلاك، ويسعى إلى بناء فريق يمتلك شخصية قتالية وعقلية تنافسية.



(ذكاء تكتيكي)



يقرأ المباريات جيداً، ويغير نهجه وفق المنافس؛ قد يتراجع للدفاع العميق ثم ينطلق بهجمات مرتدة سريعة ومباشرة.