تنطلق غداً (الثلاثاء) منافسات النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027، التي ينظمها الاتحاد الخليجي لكرة القدم بمشاركة 12 فريقاً.



وتقام الجولة الافتتاحية على مدار يومين بـ 6 مباريات، في صراع على 8 بطاقات مؤهلة لربع النهائي.



مباريات (الثلاثاء):



نيوم السعودي × شعب حضرموت اليمني - الاستاد الوطني بتبوك (المجموعة الأولى)



قطر القطري × الزوراء العراقي - استاد سحيم بن حمد بالدوحة (المجموعة الثانية)



النصر الإماراتي × الرفاع البحريني - استاد آل مكتوم بدبي (المجموعة الثانية)



مباريات (الأربعاء) 14 أكتوبر:



الدحيل القطري × الشباب العماني - استاد عبدالله بن خليفة (المجموعة الأولى)



الاتفاق السعودي × كاظمة الكويتي - استاد الاتفاق (المجموعة الثالثة)



عجمان الإماراتي × أربيل العراقي - استاد راشد بن سعيد (المجموعة الثالثة)



نظام البطولة



وتُلعب البطولة بنظام مجموعتين ذهاباً وإياباً (3 مجموعات كل مجموعة 4 فرق)، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل ثالثين إلى ربع النهائي ذهاباً وإياباً.



ويستمر دور المجموعات حتى 17 فبراير 2027، وربع النهائي من 2 إلى 17 مارس، ونصف النهائي والنهائي من 23 إلى 30 أبريل 2027.