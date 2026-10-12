تفقد وفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم جاهزية المنشآت الرياضية في الكويت، استعداداً لاستضافة النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل، بمشاركة أندية الأهلي والنصر والقادسية والخلود، في أول استضافة كويتية للبطولة.



وشملت الجولة استاد جابر الأحمد الدولي ومرافق التدريب، إذ اطلع الوفد على مستوى الاستعدادات الفنية والتنظيمية، ومدى جاهزية المرافق لاستقبال الفرق المشاركة والجماهير ووسائل الإعلام.



وتضمنت الجولة تفقد أرضية الملعب والمدرجات وغرف تبديل الملابس والمرافق المخصصة للاعبين والأجهزة الفنية والحكام، إلى جانب غرف تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، والمراكز الإعلامية، ومواقع النقل التلفزيوني والتجهيزات اللازمة لتغطية المباريات.



كما اطلع الوفد على تنظيم مسارات دخول الجماهير وخروجهم، ومواقف السيارات ووسائل النقل، والخدمات اللوجستية والتنظيمية، في إطار التنسيق بين الجانبين لضمان انسيابية الحركة وتوفير الظروف المناسبة لإقامة المنافسات.



وأبدى الوفد ارتياحه لمستوى التجهيزات التي وقف عليها خلال الزيارة، مشيداً بجاهزية استاد جابر الأحمد الدولي والمرافق المرتبطة باستضافة البطولة، وفق ما أوردته المعلومات الخاصة بالجولة.



وتحظى النسخة المقبلة باهتمام خاص، كونها الأولى التي تستضيف فيها الكويت بطولة كأس السوبر السعودي، بمشاركة أربعة أندية تتنافس على اللقب، في محطة تعزز التعاون الرياضي بين الاتحادين السعودي والكويتي لكرة القدم.