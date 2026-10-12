أكد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب السد أهمية تحقيق الانتصار في مواجهة الهلال السعودي المقررة غداً (الثلاثاء) على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دوري الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.



ويخوض السد المباراة بعدما خسر خارج ملعبه أمام الاستقلال بنتيجة (0-3) في بداية مشواره، فيما فاز الهلال على الغرافة بهدفين لواحد في ذات الجولة الأولى.



وقال لوشيسكو، خلال مؤتمر صحفي، إن السد مقبل على مباراة مهمة في بطولة قارية تضم أفضل الفرق في آسيا، مضيفاً أن التركيز منصب على الظهور بالصورة المطلوبة والعودة لمسار الانتصارات. واعتبر لقاء الغد بمثابة بداية لمشوار الفريق في البطولة القارية.



وشدد على أهمية خوض المباراة بأعلى درجات التركيز والعمل على تقليل الأخطاء أمام منافس قوي يملك لاعبين أصحاب قدرات عالية، ولديهم خبرة كبيرة في مثل هذه البطولات، مضيفاً أن الهلال يعد من أفضل الفرق في آسيا.



وعن كثرة استقبال السد للأهداف في بعض المباريات، قال: «نحن نتطور من مباراة إلى أخرى وعلينا التركيز على تحسين الجوانب الدفاعية، وخلال مشوارنا في بعض المواجهات كنا نسجل ستة أهداف، ولكننا نستقبل ثلاثة، وهذا يحدث بسبب الأخطاء الفردية أحياناً، وفي جميع الأحوال نعمل على معالجة السلبيات».



وكشف عن غياب ثنائي الفريق غليرمي توريس ومارسيلو بروزفيتش بسبب الإصابة، مشيراً إلى إمكانية عودة الحارس مشعل برشم للمشاركة مع الفريق عقب تعافيه من إصابة لحقت به خلال فترة تجمع المنتخب القطري قبل خوض بطولة كأس الخليج الأخيرة.



بدوره، أعرب البرازيلي باولو أوتافيو لاعب السد عن تطلع فريقه للظهور بالصورة المطلوبة وتقديم قصارى الجهد من أجل تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط، لتعويض خسارة مباراة الجولة الأولى، مؤكداً أن خوض الفريق للمباراة في أرضه وبين جماهيره يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.



وأوضح أن جميع عناصر الفريق في كامل الجاهزية لخوض المباراة التي وصفها بالمهمة في مسيرة الفريق بالبطولة الآسيوية هذا الموسم، نظراً لأنها أمام منافس قوي.