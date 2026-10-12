حقق ممثل الوطن فريق الأهلي السعودي فوزاً كبيراً خارج ملعبه على الوصل الإماراتي بنتيجة 3-1، فيما عاد القادسية بتعادل ثمين مع باختاكور الأوزبكي بهدف لكل منهما، وذلك في اللقاءين اللذين أقيما مساء أمس (الإثنين) ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

على ستاد زعبيل في دبي، تفوق الأهلي على مستضيفه الوصل الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز أهداف الأهلي الثلاثة كل من: روجر إيبانيز (20) وفرانسيسكو ترينكاو (58) وفراس البريكان (90+1)، في حين أحرز بيدرو مالييرو (45+3) هدف الوصل.

شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين وسدد إدوارد سبيرتسيان كرة قوية جميلة من ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء نحو الزاوية اليمنى تألق الحارس دينكو هوركاس في إبعادها إلى ركلة ركنية (19)، ونجح الأهلي في افتتاح التسجيل بعد أن أرسل فرانسيسكو ترينكاو كرة عرضية عالية من ركلة ركنية ارتقى لها المدافع روجر إيبانيز ليحولها برأسه في المرمى (20)، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول تمكّن الوصل من تعديل النتيجة إثر تسديدة قوية بقدم مدافعه بيدرو ماليرو لتصطدم بالقائم وتستقر داخل الشباك (45+3). لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، استطاع الأهلي إحراز الهدف الثاني عن طريق نجمه البرتغالي ترينكاو الذي هيأ الكرة بصدره قبل أن يسدد الكرة متقنة بباطن قدمه اليسرى نحو الزاوية البعيدة في المرمى (58)، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن اللقاء تمكّن الأهلي من تأكيد تفوقه في نتيجة المباراة بتسجيله الهدف الثالث بعد كرة بينية عالية من ركلة حرة مباشرة أرسلها المدافع ميريه ديميرال مباغتة خلف المدافعين وصلت أمام المهاجم البديل فراس البريكان الذي سددها بيمناه على يسار الحارس هوركاس الذي فشل في التصدي للكرة لتستقر في المرمى (90+1). ليطلق حكم اللقاء بعد ذلك صافرة نهاية هذه المواجهة المثيرة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الأول ويصل للنقطة الرابعة، فيما تلقى الوصل الإماراتي خسارته الثانية وبقي رصيده بدون نقاط.

وعلى ستاد باختاكور في طشقند، تعادل ممثل الوطن فريق القادسية مع باختاكور الأوزبكي بهدف لكل منهما، تقدم القادسية في الشوط الأول عبر هدف تيجاني رايندرز في الدقيقة 35، قبل أن يدرك باختاكور التعادل عبر ضربة جزاء نفذها دوستونبيك حمداموف (89)، وبهذا التعادل يصل فريق القادسية للنقطة الرابعة، فيما وصل باختاكور للنقطة الثانية.