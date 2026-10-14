خطف عبد القادر القلاف، نجل الفنانة الكويتية الراحلة مريم الغضبان، أنظار المتابعين بعد تداول مقطع مصور حديث له عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

وأثار ظهوره موجة من التعليقات التي ركزت على الشبه الكبير بينه وبين والدته الراحلة، إذ رأى كثيرون أن ملامح الوجه ونظرات العينين أعادت إلى الأذهان صورة الفنانة التي تركت بصمة بارزة في الدراما الخليجية.

وتداول المتابعون المقطع على نطاق واسع، مستحضرين أعمال مريم الغضبان وذكريات حضورها الفني، فيما انهالت الدعوات لها بالرحمة والمغفرة؛ تقديرًا لمسيرتها الفنية وما قدمته من أعمال لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.

وأعاد الظهور الأخير لعبد القادر القلاف اسم والدته إلى واجهة التفاعل مجددًا، بعدما رأى متابعون أن الشبه اللافت بينهما أعاد إحياء ملامح واحدة من أبرز نجمات الدراما الخليجية.