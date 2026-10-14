تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة لقاء سويدان، الذي تتهم فيه أحد جيرانها بمدينة 6 أكتوبر بالتعدي على ممتلكاتها الخاصة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من لقاء سويدان أفادت فيه بتضررها من أحد جيرانها، مؤكدة أنها فوجئت بقيامه بقطع عدد من الأشجار المزروعة داخل الحديقة الملحقة بمنزلها دون الحصول على موافقتها أو إذن مسبق منها.

وعلى إثر ذلك، حررت الفنانة محضرًا رسميًا تضمَّن اتهامًا لجارها بإتلاف الأشجار والتعدي على ملكيتها الخاصة، فيما باشرت الجهات المختصة جمع المعلومات وفحص ملابسات الواقعة.

وتواصل النيابة التحقيقات للوقوف على تفاصيل البلاغ والتحقق من الاتهامات الواردة فيه؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.