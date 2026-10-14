كشفت مصادر عسكرية عن تقدم القوات المسلحة اليمنية باتجاه معسكر «ماس» الإستراتيجي غربي محافظة مأرب، بالتزامن مع معارك عنيفة واشتباكات متواصلة في جبهات الجوبة ومدغل ورغوان.



وأفادت المصادر بأن القوات الحكومية تخوض مواجهات مع مليشيا الحوثي في عدد من جبهات المحافظة، بالتزامن مع التحركات العسكرية باتجاه المعسكر، الذي يعد من المواقع ذات الأهمية الإستراتيجية في غرب مأرب.



ونشر المركز الإعلامي للقوات اليمنية مقاطع مصورة تظهر اقتحام تحصينات المليشيا الحوثية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. وذكر المركز في منشور على منصة "إكس" أن العناصر الحوثية فرت أمام القوات المسلحة.



يذكر أن معسكر ماس يكتسب أهمية كبيرة من موقعه المرتبط بطرق تؤدي إلى صنعاء ومحافظة الجوف، ما يجعل محيطه محوراً مهماً في المواجهات الدائرة، وسط ترقب لتطورات المعارك وانعكاساتها على خريطة السيطرة الميدانية في المحافظة. وقتل طفل ورجل، إثر سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي استهدفت قرية عاد في قمة جبل صبر، جنوب محافظة تعز. وأسفر القصف عن استشهاد الطفل إلياس محمد علي الجندي (13 عاماً)، ومعتصم إبراهيم أحمد قاسم، جراء الهجوم.



في غضون ذلك، حذر مكتب الشركة اليمنية للغاز في محافظة تعز من تفاقم معاناة المواطنين جراء منع مليشيا الحوثي الإرهابية وصول إمدادات الغاز المنزلي إلى المدينة، في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة يواجهها السكان نتيجة استمرار الحصار المفروض منذ نحو 12 عاماً.



وأدان المكتب في بيان منع وصول إمدادات الغاز المنزلي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين وتهدد استقرار حياتهم اليومية، في وقت يعاني فيه السكان من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. وأوضح البيان أن الغاز المنزلي يمثل مادة أساسية لا غنى عنها في حياة المواطنين، محذراً من استخدام الحاجات الضرورية وسيلة للضغط والعقاب الجماعي، لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق السكان ومساس بكرامتهم الإنسانية.



وطالب مكتب الشركة برفع القيود والعوائق التي تحول دون وصول إمدادات الغاز إلى مدينة تعز بصورة منتظمة وآمنة، داعياً المنظمات الحقوقية والإنسانية والجهات المعنية إلى التدخل العاجل والضغط لإنهاء الأزمة وضمان استمرار تدفق الغاز وسائر الحاجات الأساسية دون عوائق. وشدد البيان على أن توفير المواد الأساسية للسكان مسؤولية إنسانية لا ينبغي إخضاعها للتجاذبات أو استخدامها وسيلة للضغط على المواطنين.