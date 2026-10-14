أسقطت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء 902 طائرة مسيّرة أوكرانية، وأعلنت أن قواتها قصفت 7 منشآت للبنية التحتية للطاقة ومركزاً للبيانات في أوكرانيا، خلال هجوم واسع النطاق شنّته ليل (الثلاثاء)، واستهدف منشآت قالت إن الجيش الأوكراني يستخدمها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن (الأحد) أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على ما وصفه بـ«هدنة في قطاع الطاقة»، لكن أوكرانيا أفادت بأنها علمت بهذا الاتفاق المزعوم عبر وسائل الإعلام، فيما اكتفى الكرملين بالقول إن اتصالات لم يحدد طبيعتها لا تزال جارية بشأن هذا الملف.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها استهدفت محطتين للتدفئة وتوليد الكهرباء في العاصمة كييف، ومحطة مماثلة في منطقة كييف، إلى جانب محطة للطاقة الحرارية ومحطة فرعية للكهرباء، فضلاً عن محطتين للتدفئة وتوليد الكهرباء والطاقة الحرارية في خاركيف، مشيرة إلى أن إحداهما كانت تزود الجيش الأوكراني بالطاقة في جنوب شرقي منطقة خاركيف.

وأشارت إلى أن قواتها قصفت مركزاً للبيانات في كييف، قالت إنه كان يُستخدم لجمع معلومات استخباراتية عن القوات المسلحة الروسية، موضحة أن الهجوم نُفّذ باستخدام صواريخ تُطلق من الأرض وطائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أوكرزاليزنيتسيا الحكومية الأوكرانية للسكك الحديدية أولكسندر بيرتسوفسكي إن القوات الروسية استهدفت مرافق تابعة للشركة في هجوم كبير. وأفاد في بيان على فيسبوك بأن موجات من الضربات استهدفت مناطق خاركيف وكييف وفينيتسا وخميلنيتسكي وتيرنوبيل. وقال مسؤول في مدينة لوتسك بغرب أوكرانيا إن القوات الروسية قصفت منشأة نفطية، وذكر المسؤول أندري رازوموفسكي أن الهجوم الذي شنته روسيا بطائرات مسيرة تسبب في اندلاع حريق.