في لفتة أثارت إعجابًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أهدت ما يانلي، مالكة سلسلة مطاعم متخصصة في أطباق اللحم البقري بالصين، عددًا من موظفيها المتميزين سيارات BMW جديدة؛ تقديرًا لجهودهم ورغبة منها في تخفيف معاناتهم مع التنقل اليومي في الأجواء المناخية القاسية.

واصطحبت ما يانلي موظفيها إلى أحد معارض السيارات بمدينة جياوزو في مقاطعة خنان لاستلام سياراتهم الجديدة، بعدما تكفلت بسداد قيمتها بالكامل. وبلغت تكلفة السيارة الواحدة نحو 300 ألف يوان؛ أي ما يعادل 45 ألف دولار أمريكي.

وقالت الموظفة لي جي، التي كانت من بين المستفيدين من المبادرة: إنها لم تتخيل يومًا الحصول على مثل هذه الهدية، مشيرة إلى أنها اعتقدت في البداية أن الأمر لا يتجاوز مفاجأة رمزية قبل أن تُسجل السيارة باسمها رسميًا من دون أي التزامات مالية أو تعاقدية.

وتعود فكرة المبادرة إلى الشتاء الماضي، عندما شاهدت ما يانلي إحدى موظفاتها تصل إلى العمل متأثرة بشدة بالبرد خلال تنقلها على دراجة كهربائية، وهو ما دفعها للتفكير في توفير وسيلة نقل أكثر راحة وأمانًا للعاملين لديها.

وأكدت صاحبة سلسلة المطاعم أن نجاح أعمالها لم يكن ليتحقق لولا جهود الموظفين وإخلاصهم، معتبرة أن من حقهم الاستفادة من ثمار النجاح الذي أسهموا في تحقيقه على مدار السنوات الماضية.

ولم تقتصر المبادرة على موظفة واحدة، إذ حصلت موظفة أخرى تدعى ليو يينغينغ على سيارة BMW أيضًا، بعد أن رأت الإدارة أنها تستحق هذا التقدير نظير أدائها المتميز والتزامها في العمل.

وتُعرف ما يانلي بتقديم الحوافز والمكافآت للعاملين لديها في المناسبات والأعياد التقليدية، في نهج يهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي ومكافأة الموظفين على جهودهم.

وتحظى مثل هذه المبادرات باهتمام واسع في الصين، حيث يبرز عدد من أصحاب الشركات المعروفين بكرمهم تجاه العاملين؛ من بينهم رجل الأعمال كوي بيجون، الذي اشتهر بتقديم مكافآت مالية كبيرة لموظفيه ومبادرات دعم اجتماعية تعكس ثقافة تقدير العاملين ومشاركتهم النجاح.