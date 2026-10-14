أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريرًا حول «أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالسعودية 2026م»، يغطي عددًا من المؤشرات الاقتصادية ومنها حجم سوق الأمن السيبراني، وإسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز مؤشرات القوى العاملة فيه، وغيرها من المؤشرات التي تعكس نمو القطاع في المملكة.

وكشف التقرير عن بلوغ حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة نحو 16.3 مليار ريال سعودي خلال عام 2025، وبمعدل نمو سنوي مركب للثلاثة أعوام الماضية قدره 10.7%، حيث بلغ إنفاق جهات القطاع الحكومي على منتجات وخدمات الأمن السيبراني نحو 5.1 مليارات ريال بما يمثل 31% من حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة، فيما سجل إنفاق جهات القطاع الخاص 11.2 مليار ريال بنسبة تمثل 69% من حجم السوق.

وبيّنت الهيئة أن إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة خلال العام 2025، بلغ نحو 20 مليار ريال وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.2%؛ منها 9.7 مليارات ريال مساهمة مباشرة لمقدمي منتجات وخدمات الأمن السيبراني، و10.3 مليارات ريال مساهمة غير مباشرة، كما تمثل هذه المساهمة 0.42% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و0.71% من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وتناول التقرير حجم القوى العاملة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة؛ إذ بلغ أكثر من 22 ألف مختص خلال العام 2025، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9%؛ وذلك نظير المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني التي تتلاءم مع حاجات ومتطلبات القطاعات الحيوية، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وفيما يبلغ المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني نحو 22%، تجاوزت نسبة مشاركة المرأة بالعمل في القطاع بالمملكة هذا المعدل العالمي لتسجل 33% من إجمالي المختصين العاملين في القطاع.

واستعرض التقرير حجم سوق الأمن السيبراني حسب تصنيف منتجات وخدمات الأمن السيبراني، حيث بلغت نسبة الإنفاق على المنتجات 51% من إجمالي حجم السوق بقيمة 8.3 مليار ريال، فيما وصلت نسبة الإنفاق على خدمات الأمن السيبراني 49% من إجمالي حجم السوق بقيمة 7.9 مليارات ريال.

كما استعرض التقرير أبرز منتجات وخدمات الأمن السيبراني التي تمثلت في «أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، تكامل أنظمة الأمن السيبراني، أمن الشبكات، أمن البيانات، حلول عمليات الأمن السيبراني».

وأكد التقرير أن نمو حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة يأتي في إطار الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار والابتكار في قطاع الأمن السيبراني، والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص للإسهام في تنمية القطاع بالمملكة.

يشار إلى أن منهجية إعداد الدراسة قد تضمنت تصنيف كافة المنتجات والخدمات في قطاع الأمن السيبراني وفقاً لتصنيف الخدمات والمنتجات الذي اشتمل على 100 منتج وخدمة، وذلك باتباع أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن.