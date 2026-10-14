نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، متوقعًا استمرار الحالة الجوية، بمشيئة الله تعالى، حتى يوم السبت المقبل.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، إلى جانب الأجزاء المجاورة لها، ضمن نطاق التأثيرات الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة.

من جهته، دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة، ومتابعة التحديثات الصادرة من الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم.