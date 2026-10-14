توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأربعاء)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والرياض.

ضباب على سواحل المملكة

وأشار التقرير إلى استمرار فرص تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة وغربها، ما قد يؤثر في مدى الرؤية الأفقية على بعض الطرق والمناطق الساحلية.

رياح تتجاوز 60 كيلومتراً في البحر الأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وبين 10 و25 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط، مع ارتفاع سرعتها إلى أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة عند تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

أما على الجزء الجنوبي، فتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة مع السحب الرعدية.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر على الجزء الشمالي، فيما قد يتجاوز مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وتكون حالة البحر خفيفة الموج على الجزء الشمالي، وخفيفة الموج إلى مائجة على الجزأين الأوسط والجنوبي أثناء نشاط السحب الرعدية.

اضطراب متوقع في مياه الخليج العربي

وفي الخليج العربي، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تتجاوز 60 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الموج سيتراوح بين نصف متر ومتر، وقد يتجاوز مترين عند نشاط السحب الرعدية، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج وتصل إلى مائجة مع هطول الأمطار الرعدية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التقلبات الجوية على عدد من مناطق المملكة، مع توقعات بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.