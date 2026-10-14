توصل الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى تسوية بشأن الخلاف حول خطط فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر، حسبما أعلنت وزارة المالية (الثلاثاء)، وسط توقعات بإقرار الإجراء من قبل مجلس الوزراء (الأربعاء).

وبدءًا من الأول من يوليو 2027، ستفرض ضريبة قدرها 26 سنتاً على المشروبات التي تحتوي على 5 جرامات من السكر على الأقل لكل 100 ملليلتر، وترتفع إلى 32 سنتاً للمشروبات التي تحتوي على 8 جرامات من السكر على الأقل لكل 100 ملليلتر.

وأفادت مجموعة «آر إن دي» الإعلامية، بأن المنتجين الذين تقل كميات إنتاجهم السنوي من المشروبات السكرية عن مليون لتر سيعفون من الضريبة.

وتتوقع الحكومة أن تحقق الضريبة إيرادات بنحو 690 مليون يورو في عام 2027.