لقي 13 طفلاً مقتلهم إثر انقلاب قارب كان يقل نحو 20 شخصاً في نهر الغانج بولاية بيهار شرقي الهند، مساء أمس (الثلاثاء)، أثناء توجه ركابه للمشاركة في مأدبة بإحدى القرى المجاورة، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 7 ناجين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت مسؤولة منطقة فايشالي، فارشا سينغ، أن جميع الضحايا الذين جرى انتشال جثامينهم تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أقل، مشيرة إلى أن الحادث وقع نحو الساعة الثامنة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، بالقرب من قرية رامبور شيامشاند في منطقة راغوبور.

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين

وأوضحت السلطات المحلية أن القارب انقلب أثناء عبوره النهر باتجاه قرية مجاورة، ما دفع السكان إلى التدخل ومحاولة إنقاذ الركاب قبل وصول فرق الطوارئ.

وباشرت فرق الاستجابة للكوارث في الولاية، بمساعدة غواصين محليين وعناصر الشرطة، عمليات البحث والإنقاذ، وسط حالة من الحزن بين الأهالي الذين تجمعوا بالقرب من موقع الحادث والمرافق الطبية.

وأفادت السلطات بأن الناجين نُقلوا إلى مستشفى كلية نالاندا الطبية في مدينة باتنا، مؤكدة أن حالتهم الصحية مستقرة.

ولا تزال الأعداد الدقيقة للركاب غير محسومة، إذ أشارت تقديرات أولية إلى وجود ما بين 15 و20 شخصاً على متن القارب، بينما تحدثت تقارير محلية عن عدد أكبر، وسط استمرار عمليات البحث للتحقق من وجود مفقودين آخرين.

التحقيق في أسباب انقلاب القارب

وفتحت الشرطة الهندية تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث والأسباب التي أدت إلى انقلاب القارب.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان في المنطقة أن القارب ربما فقد توازنه نتيجة زيادة الحمولة أثناء عبوره النهر، إلا أن السلطات لم تعلن حتى الآن سبباً نهائياً للحادث.

وأشرف مسؤولون أمنيون وإداريون على عمليات الإنقاذ، فيما استمرت جهود حصر الضحايا والتأكد من العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن القارب.