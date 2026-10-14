تدخل جودة الهواء داخل المنازل ضمن القضايا الصحية التي تحظى باهتمام متزايد، بعدما كشفت أبحاث بيئية، أن بعض الأنشطة اليومية قد ترفع مستويات الملوثات داخل الغرف، خصوصاً عند ضعف التهوية وتكرار استخدام المنظفات والمعطرات والطهي في الأماكن المغلقة.

وتشير دراسات، تناولت تلوث الهواء الداخلي، إلى أن الطهي قد ينتج جسيمات دقيقة وغازات تختلف كمياتها بحسب نوع الموقد وطريقة إعداد الطعام، فيما تطلق بعض مواد التنظيف والمعطرات مركبات عضوية متطايرة، قد تسبب تهيج العينين والجهاز التنفسي لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

وتزداد أهمية هذه الملوثات لدى المصابين بالربو والحساسية والأطفال وكبار السن، خصوصاً عندما يستمر التعرض لها داخل مساحات محدودة التهوية.

ويؤكد متخصصون في الصحة البيئية، أن مستوى التأثير يرتبط بنوع المادة وتركيزها ومدة التعرض، ما يجعل التمييز بين الاستخدام المعتاد والتعرض المرتفع والمستمر ضرورياً.

وتساعد تهوية المنزل أثناء الطهي والتنظيف، واستخدام شفاط المطبخ، وتقليل المعطرات والمنتجات ذات الروائح النفاذة، على الحد من تراكم الملوثات، مع الالتزام بتعليمات الاستخدام وتجنب خلط المنظفات المنزلية.